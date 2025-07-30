Работает или нет — вот в чем вопрос: как проверить термостат на машине

Двигатель не прогревается или внезапно перегревается в самый неподходящий момент? Возможно, всему виной термостат. Эта маленькая деталь играет ключевую роль в работе системы охлаждения, и вовремя заметить ее неисправность — значит уберечь мотор от серьезных поломок. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как проверить термостат на машине.
Кратко: что такое термостат и зачем он нужен
Термостат — это клапан, регулирующий циркуляцию охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором. Он отвечает за поддержание оптимальной температуры двигателя.
Холодный двигатель — жидкость циркулирует по малому кругу.
Прогретый — термостат открывается, жидкость идет в радиатор.
Если он заклинил в закрытом положении — двигатель перегревается. Если в открытом — не прогревается и работает неэффективно.
Как проверить термостат в машине самостоятельно
Симптомы неисправности:
Двигатель долго греется или не греется совсем.
Печка дует холодным воздухом даже при прогретом двигателе.
Указатель температуры резко прыгает вверх.
Перегрев двигателя в пробках.
Верхний патрубок радиатора остается холодным после запуска двигателя.
Способы проверки термостата
1. Простой способ:
Запустите холодный двигатель.
Потрогайте верхний патрубок радиатора: при исправном термостате он должен оставаться холодным до прогрева.
Когда двигатель нагреется до 80–95 градусов, термостат откроется и патрубок станет резко горячим — это нормальная работа.
2. Проверка без снятия — по датчику температуры. Внимательно следите за стрелкой температуры на панели: резкий рост или нестабильность может указывать на заклинивание. Если температура держится ниже нормы — возможно, термостат «застрял» в открытом положении.
3. Проверка «в кипятке» — если вы сняли термостат:
Опустите термостат в кастрюлю с водой.
Медленно нагревайте.
Следите, открывается ли клапан при температуре 85–95 градусов.
Если не открывается или открыт постоянно — устройство неисправно.
Что делать, если термостат неисправен?
Лучше всего заменить термостат целиком. Не откладывайте замену: неправильная работа охлаждающей системы — прямая дорога к перегреву, трещинам ГБЦ или другим серьезным проблемам.