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30 июля 2025 в 05:00

Работает или нет — вот в чем вопрос: как проверить термостат на машине

Как проверить термостат на машине Как проверить термостат на машине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двигатель не прогревается или внезапно перегревается в самый неподходящий момент? Возможно, всему виной термостат. Эта маленькая деталь играет ключевую роль в работе системы охлаждения, и вовремя заметить ее неисправность — значит уберечь мотор от серьезных поломок. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как проверить термостат на машине.

Кратко: что такое термостат и зачем он нужен

Термостат — это клапан, регулирующий циркуляцию охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором. Он отвечает за поддержание оптимальной температуры двигателя.

  1. Холодный двигатель — жидкость циркулирует по малому кругу.

  2. Прогретый — термостат открывается, жидкость идет в радиатор.

Если он заклинил в закрытом положении — двигатель перегревается. Если в открытом — не прогревается и работает неэффективно.

Как проверить термостат в машине самостоятельно

Симптомы неисправности:

  1. Двигатель долго греется или не греется совсем.

  2. Печка дует холодным воздухом даже при прогретом двигателе.

  3. Указатель температуры резко прыгает вверх.

  4. Перегрев двигателя в пробках.

  5. Верхний патрубок радиатора остается холодным после запуска двигателя.

Что такое термостат и зачем он нужен Что такое термостат и зачем он нужен Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способы проверки термостата

1. Простой способ:

  • Запустите холодный двигатель.

  • Потрогайте верхний патрубок радиатора: при исправном термостате он должен оставаться холодным до прогрева.

  • Когда двигатель нагреется до 80–95 градусов, термостат откроется и патрубок станет резко горячим — это нормальная работа.

2. Проверка без снятия — по датчику температуры. Внимательно следите за стрелкой температуры на панели: резкий рост или нестабильность может указывать на заклинивание. Если температура держится ниже нормы — возможно, термостат «застрял» в открытом положении.

3. Проверка «в кипятке» — если вы сняли термостат:

  • Опустите термостат в кастрюлю с водой.

  • Медленно нагревайте.

  • Следите, открывается ли клапан при температуре 85–95 градусов.

  • Если не открывается или открыт постоянно — устройство неисправно.

Как проверить термостат на машине самостоятельно Как проверить термостат на машине самостоятельно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что делать, если термостат неисправен?

Лучше всего заменить термостат целиком. Не откладывайте замену: неправильная работа охлаждающей системы — прямая дорога к перегреву, трещинам ГБЦ или другим серьезным проблемам.

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Виктория Семёнова
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