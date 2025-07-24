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24 июля 2025 в 17:00

Аккумулятор опять разрядился? Не беда! Как найти утечку тока в автомобиле

Как найти утечку тока в автомобиле Как найти утечку тока в автомобиле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянно разряжается аккумулятор, даже если автомобиль стоит без движения? Одной из частых причин может быть утечка тока. Найти ее можно самостоятельно с помощью мультиметра — простого прибора, который должен быть в арсенале каждого автомобилиста. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как найти утечку тока в автомобиле.

Как найти утечку тока в автомобиле мультиметром: пошаговое руководство

Шаг 1. Подготовка. Перед началом работы:

  1. Выключите зажигание и выньте ключ из замка.

  2. Зафиксируйте все двери, включая капот и багажник, в закрытом положении или активируйте концевые выключатели, чтобы система распознала их как закрытые.

  3. Необходимо убедиться, что все устройства, потребляющие энергию, выключены.

Шаг 2. Подключение мультиметра. Действуйте по алгоритму:

  1. Установите мультиметр в режим измерения постоянного тока. Если у прибора несколько гнезд, используйте то, что рассчитано на ток до 10 А.

  2. Подсоедините мультиметр к аккумулятору, соблюдая полярность: один щуп к отрицательному полюсу аккумулятора, другой — к снятому проводу, идущему от отрицательного полюса.

Шаг 3. Измерение:

  1. Если сила тока не превышает 80 миллиампер (0,08 ампера), то это не является признаком серьезной утечки. В такой ситуации ток расходуется на работу часов, иммобилайзера, блока управления и других устройств, не связанных с несанкционированным потреблением энергии.

  2. Если же сила тока превышает 80 миллиампер, необходимо определить, в какой цепи происходит утечка.

Шаг 4. Поиск «виновника»:

  1. Откройте монтажный блок предохранителей.

  2. Начинайте поочередно вытаскивать предохранители и следите за мультиметром. Если ток резко падает после снятия одного из предохранителей, вы нашли цепь, где происходит утечка.

  3. Узнайте, за что отвечает данный предохранитель, и проверьте конкретные устройства или модули. Узнать, за какую систему отвечает неисправный предохранитель, можно в руководстве по эксплуатации автомобиля. Все подключенные к этой системе потребители — возможные «виновники» утечки.

  4. Последовательно деактивировать все перечисленные устройства. Это может быть затруднительно, поскольку многие из них расположены в труднодоступных местах.

Важно: не запускайте двигатель во время замеров, чтобы не сохранить мультиметр в целостности.

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