Подлива — секретный соус всех шефов! Чудо-рецепт

Подлива — простой способ сделать любое горячее блюдо более насыщенным и вкусным. Этот классический рецепт подходит для мяса, птицы, рыбы и любых гарниров. Готовится быстро и легко — отличный вариант для домашней кухни.
Ингредиенты
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Мука — 1 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Растительное масло — 20 мл
- Вода (кипяток) — 250–300 мл
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 73 ккал
- Белки: 1 г
- Жиры: 4 г
- Углеводы: 9 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Подготовьте все ингредиенты: очистите и нарежьте лук кубиками, морковь натрите на терке.
Шаг 2
Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите лук и морковь.
Шаг 3
Обжаривайте овощи до мягкости, периодически помешивая.
Шаг 4
Добавьте томатную пасту и сахар, тщательно перемешайте.
Шаг 5
Обжаривайте смесь пару минут, затем добавьте муку, перемешайте до однородности.
Шаг 6
Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно размешивая, чтобы не образовались комки.
Шаг 7
Посолите, добавьте специи по вкусу. Готовьте на медленном огне около 5 минут до загустения.
Шаг 8
Классическая подлива готова! Подавайте к любым гарнирам, мясу или рыбе. Приятного аппетита!
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