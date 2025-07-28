Подлива — секретный соус всех шефов! Чудо-рецепт

Подлива — простой способ сделать любое горячее блюдо более насыщенным и вкусным. Этот классический рецепт подходит для мяса, птицы, рыбы и любых гарниров. Готовится быстро и легко — отличный вариант для домашней кухни.

Ингредиенты

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Растительное масло — 20 мл

Вода (кипяток) — 250–300 мл

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калории: 73 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 9 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты: очистите и нарежьте лук кубиками, морковь натрите на терке.

Шаг 2

Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите лук и морковь.

Шаг 3

Обжаривайте овощи до мягкости, периодически помешивая.

Шаг 4

Добавьте томатную пасту и сахар, тщательно перемешайте.

Шаг 5

Обжаривайте смесь пару минут, затем добавьте муку, перемешайте до однородности.

Шаг 6

Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно размешивая, чтобы не образовались комки.

Шаг 7

Посолите, добавьте специи по вкусу. Готовьте на медленном огне около 5 минут до загустения.

Шаг 8

Классическая подлива готова! Подавайте к любым гарнирам, мясу или рыбе. Приятного аппетита!

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