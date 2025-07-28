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28 июля 2025 в 09:38

Подлива — секретный соус всех шефов! Чудо-рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подлива — простой способ сделать любое горячее блюдо более насыщенным и вкусным. Этот классический рецепт подходит для мяса, птицы, рыбы и любых гарниров. Готовится быстро и легко — отличный вариант для домашней кухни.

Ингредиенты

  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 20 мл
  • Вода (кипяток) — 250–300 мл
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории: 73 ккал
  • Белки: 1 г
  • Жиры: 4 г
  • Углеводы: 9 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты: очистите и нарежьте лук кубиками, морковь натрите на терке.

Шаг 2

Разогрейте растительное масло на сковороде. Выложите лук и морковь.

Шаг 3

Обжаривайте овощи до мягкости, периодически помешивая.

Шаг 4

Добавьте томатную пасту и сахар, тщательно перемешайте.

Шаг 5

Обжаривайте смесь пару минут, затем добавьте муку, перемешайте до однородности.

Шаг 6

Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно размешивая, чтобы не образовались комки.

Шаг 7

Посолите, добавьте специи по вкусу. Готовьте на медленном огне около 5 минут до загустения.

Шаг 8

Классическая подлива готова! Подавайте к любым гарнирам, мясу или рыбе. Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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