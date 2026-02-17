Жену Игоря Николаева терроризирует фанат-сталкер

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова уже пять лет страдает от навязчивого поклонника. В своем Telegram-канале исполнительница сообщила, что неизвестный постоянно присылает ей сообщения, каждый раз представляясь разными именами и создавая новые фейковые аккаунты.

Сталкер придумывает разные истории, чтобы обмануть артистку и ее друзей. Иногда он пишет, что он инвалид и ему нужна помощь, а иногда представляется режиссером Петром Ягодкиным. От его имени он предлагает Юлии сняться в кино и для убедительности добавляет, что Дмитрий Нагиев уже дал согласие на съемки.

Мужчина не ограничивается сообщениями самой Проскуряковой — он также пишет ее знакомым. Всем им сталкер пытается объяснить, что ему позарез нужен автограф актрисы и ее личный телефон. Когда назойливость перешла все границы, Проскурякова встревожилась и попросила друзей и близких не отвечать этому человеку и игнорировать любые его сообщения.

Ранее Проскурякова сообщила, что ушла из жизни ее вторая бабушка, Надежда, мать отца. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка рассказала, что в последние годы они виделись почти каждый раз, когда она приезжала в Ревду.