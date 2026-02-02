Алкоголизм, история любви с Тарзаном, Николаев: как живет Наташа Королева

Подруги певицы Наташи Королевой рассказали о ее алкогольных привычках. Что об этом известно, как началась история любви артистки с Тарзаном?

Алкогольные привычки Королевой

Телеведущие Лера Кудрявцева и Катя Гордон в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» рассказали о вредных привычках своей подруги Наташи Королевой. Одной из такой привычек стало злоупотребление спиртным, утверждают они. При этом, по их словам, сами они практически перестали употреблять алкоголь.

«Мы взяли Наташку Королеву в одну песню. Кстати, да. Там лейся, лейка. Наташу мы любим, но бухает она хорошо», — сказали телеведущие.

В ходе беседы девушки отметили, что в их жизни теперь почти нет места алкоголю, объяснив это возрастными изменениями.

При этом ведущий шоу Владимир Маркони, комментируя высказывание о Королевой, со смехом отметил, что ей «прилетело ни за что».

Как Тарзан покорил Королеву

История любви Королевой и Тарзана (Сергея Глушко) началась не с романтического свидания, а с работы. Заслуженная артистка РФ, переживавшая кризис в браке с композитором Игорем Николаевым, пригласила эффектного стриптизера в свое шоу. Год одиночества и надежд на примирение с супругом оказался тщетным.

Весенние праздники застали артистку одну. Импульсивный звонок Тарзану 1 мая изменил все, вспоминали в СМИ. Скромный ужин с поддельным виски, конфетами и маминым абрикосовым вареньем, запечатленный в истории как «День абрикосового варенья», растянулся на всю ночь. К утру оба поняли: это судьба. Тарзан тут же вручил ей ключи, и Королева, захватив гардероб, переехала к нему.

Их связь была предопределена свыше, так как в ту же ночь Королева забеременела. Сын Архип родился в феврале 2002 года, а долгожданная свадьба состоялась 21 августа 2003 года.

Пара отмечает день бракосочетания каждый год: Королева вновь становится невестой в белом платье, и они с Глушко повторяют клятвы. Возможно, в этом и есть секрет их 22-летнего счастья.

Как Николаев отзывается о Королевой

Николаев в интервью для YouTube-канала ведущей Лауры Джугелии рассказал, что не испытывает обиды в отношении бывшей супруги Наташи Королевой. Музыкант пояснил, что спокойно отнесся к их расставанию.

«Я не был обижен, но так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Так устроена жизнь. Просто у нее открылась чуть пораньше новая дверь, чем у меня», — подчеркнул Николаев.

Музыкант также признался, что не стал отбирать у певицы права на свои песни. Николаев пояснил, что не хотел лишать Королеву репертуара и уничтожать ее как профессионала.

