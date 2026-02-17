В деле убитой стюардессы появились шокирующие подробности СК РФ: убийца стюардессы из Петербурга облил ее тело зеленкой после расправы

Убийца 25-летней стюардессы из Санкт-Петербурга, тело которой было обнаружено в декабре 2025 года в одном из отелей Дубая, облил ее труп зеленкой после расправы, рассказал РИА Новости замруководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко. По подозрению в совершении преступления задержан и взят под стражу 41-летний Альберт Морган, бывший сожитель жертвы.

Следствие также установило, что мужчина спланировал нападение: он несколько дней выслеживал жертву в ОАЭ, куда она прилетела для трудоустройства в международную авиакомпанию, и дважды пытался проникнуть в ее номер. Преступление было совершено 18 декабря в отеле Voco Bonnington. Подозреваемый нанес девушке не менее 15 ножевых ранений, после чего подверг тело надругательству.

После чего он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой, — добавил Черненко.

Столь специфические действия, наряду с обнаруженной при обыске распиской на 500 тыс. рублей, дают следствию основания полагать, что мотивом могла стать месть на почве личных и финансовых разногласий. Несмотря на то что преступление было совершено на территории Объединенных Арабских Эмиратов, предполагаемый убийца был задержан по возвращении в Санкт-Петербург в конце декабря. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия для закрепления доказательной базы.

