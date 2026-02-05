Зимняя Олимпиада — 2026
Диетическая горбуша: 90 ккал и минус кило

Диетическая горбуша: 90 ккал и минус кило
Выкладываем порционные кусочки филе на противень, сверху распределяем нарезанные овощи — они пропитают рыбу ароматами и влагой, делая ее невероятно нежной без пересушивания. Сбрызгиваем минимумом масла, солим, перчим и запекаем под фольгой при 190 градусах 25 минут, затем без фольги еще 10 минут для румяной корочки. Овощи отдают соки, рыба томится в них, становясь идеальным низкокалорийным блюдом — легким, сытным и полезным для тех, кто сидит на диете.

На 4 порции: 800 г филе горбуши, 200 г помидоров, 150 г болгарского перца, 1 луковица (100 г), 1 ч. л. оливкового масла, соль, перец, зелень по вкусу. Калорийность на 100 г — около 90 ккал (белки — 17 г, жиры — 3 г, углеводы — 3 г).

