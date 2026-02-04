Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:22

Юрист ответил, может ли пациент нелегальной стоматологии получить выплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациент, обратившийся в нелегальную стоматологическую клинику, имеет право на возмещение ущерба за некачественно оказанную услугу, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, нужно отправить организации досудебную претензию, после чего, если это потребуется, подать иск в суд.

Даже если стоматология работала без лицензии, пациент все равно остается потребителем платной услуги и вправе требовать возврат денег и компенсацию. Отсутствие разрешения, как правило, усиливает позицию клиента, поскольку работа сделана с нарушением обязательных требований. Следовательно, есть основания отказаться от договора. Чтобы подтвердить ненадлежащее качество лечения или ошибочность диагноза, целесообразно обратиться в другую клинику либо в экспертную организацию и получить письменное заключение о допущенных нарушениях и необходимости коррекции, — посоветовал Салкин.

Он подчеркнул, что для судебного разбирательства необходимы медицинская карта, снимки и план лечения. По словам юриста, медицинская организация должна предоставить пациенту копии или выписки, так как без этих документов доказать объем и качество оказанных услуг становится значительно сложнее.

Для подачи иска необходимо направить исполнителю письменную претензию. Требование о возврате денег подлежит удовлетворению в 10-дневный срок. Если клиника не отвечает или отказывает, можно обращаться в суд, в том числе по месту жительства, и требовать взыскания потребительского штрафа, а также компенсации морального вреда. История с несоблюдением лицензионных правил вызвана тем, что большинство стоматологий оформлены как индивидуальные предприниматели, а для них штраф за каждое нарушение радикально меньше, чем для юридического лица, — заключил Салкин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный призвал усилить контроль за стоматологическими услугами в России из-за увеличения числа нелегальных клиник. По его словам, поводом для его обращения стала тревожная статистика, которая показывает высокий уровень нарушений в работе таких учреждений.

