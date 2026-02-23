Кости во сне: толкование для мужчин и женщин

К чему снятся кости? Сон о костях часто несет предупреждение о скрытых проблемах или изменениях в жизни. В соннике Миллера кости символизируют бедность и болезни, если они голые и белые: это знак финансовых трудностей или ослабленного здоровья. Собирать кости во сне — к неожиданным расходам, а грызть их — к спорам с близкими.

К чему снятся человеческие кости? Они предвещают разрыв отношений или предательство. Если кости свежие, с мясом, сон сулит выздоровление или примирение. По Фрейду, кости отражают сексуальные комплексы: для мужчины они могут указывать на страх импотенции, для женщины — на неудовлетворенность в интимной сфере.

Животные кости во сне трактуются позитивно. Куриные кости — к мелкой выгоде, говяжьи — к крепкому здоровью и достатку. А вот рыбьи кости предупреждают о мелких препятствиях в делах.

У мужчин такой сон часто связан с карьерой и силой. Ломать кости — к риску в бизнесе или конфликту с начальством. Если сновидец находит собачьи кости, это предвестие верного друга или удачной сделки. По Ванге, кости в руках мужчины предвещают власть и уважение, но если гнилые — потерю авторитета.

К чему снятся кости женщине? В случае с женщинами сон о костях обычно касается семьи и эмоций. Белые кости сулят долгую жизнь супругу, но черные — ссоры или разлад. Рожать ребенка из костей — к трудным родам или заботам о детях. В соннике Лоффа чистить кости — к разрешению домашних конфликтов.

Если во сне вы хороните кости, ждите избавления от долгов. Видеть скелет — к разоблачению тайн. Чтобы сон не сбылся, проснувшись, умойтесь холодной водой и не рассказывайте никому об увиденном.

