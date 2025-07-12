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12 июля 2025 в 10:56

Названа причина внезапной популярности Булановой среди зумеров

Продюсер Рудченко: зумеры полюбили Буланову из-за грустных песен

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: NEWS.ru

Зумеры заинтересовались творчеством певицы Татьяны Булановой из-за грустных хитов, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, российская молодежь откликается на крайности.

Зумеры откликаются на крайности. У Кадышевой, Кати Лель веселые песни, у Татьяны Булановой — грустные песни. Крайности их привлекают. Опять же, сейчас тренд на контент конца 1990-х — начала 2000-х, многие артисты попали в эту категорию, их треки начали вируситься, — отметил Рудченко.

Ранее Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми. Буланова предположила, что одну из ее песен кто-то «залил в Сеть, и она там завирусилась».

Татьяна Буланова ранее установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесли в список. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами.

Татьяна Буланова
Надежда Кадышева
шоу-бизнес
Россия
певицы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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