Названа причина внезапной популярности Булановой среди зумеров

Зумеры заинтересовались творчеством певицы Татьяны Булановой из-за грустных хитов, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, российская молодежь откликается на крайности.

Зумеры откликаются на крайности. У Кадышевой, Кати Лель веселые песни, у Татьяны Булановой — грустные песни. Крайности их привлекают. Опять же, сейчас тренд на контент конца 1990-х — начала 2000-х, многие артисты попали в эту категорию, их треки начали вируситься, — отметил Рудченко.

Ранее Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми. Буланова предположила, что одну из ее песен кто-то «залил в Сеть, и она там завирусилась».

Татьяна Буланова ранее установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесли в список. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами.