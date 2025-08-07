Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:50

Во Франции неизвестный напал на мэра

Le Figaro: мэр французского Вильнев-де-Марка госпитализирован после нападения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный напал с ножом на мэра деревни Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру. После атаки его госпитализировали в критическом состоянии.

Нападающего еще не поймали, он скрылся с места преступления после того, как нанес чиновнику три удара в грудь. Отмечается, что в момент атаки 63-летнего мэра сопровождал его 28-летний сын. Начато расследование по факту покушения на убийство должностного лица.

Ранее в баварском городе Мелльрихштадт неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников энергоснабжающей компании Überlandwerk Rhön. Один человек погиб, трое получили ранения. Инцидент произошел в районе Рен-Грабфельд. Полиция задержала злоумышленника и заявила, что угроза безопасности на предприятии устранена. По данным правоохранителей, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

До этого на Алтае 16-летний подросток напал на 53-летнюю женщину в квартире и нанес ей не менее 70 ударов ножом. Инцидент произошел в селе Усть-Кокса. Женщину спасти не удалось.

Франция
нападения
мэры
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.