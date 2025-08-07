Во Франции неизвестный напал на мэра

Неизвестный напал с ножом на мэра деревни Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру. После атаки его госпитализировали в критическом состоянии.

Нападающего еще не поймали, он скрылся с места преступления после того, как нанес чиновнику три удара в грудь. Отмечается, что в момент атаки 63-летнего мэра сопровождал его 28-летний сын. Начато расследование по факту покушения на убийство должностного лица.

Ранее в баварском городе Мелльрихштадт неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников энергоснабжающей компании Überlandwerk Rhön. Один человек погиб, трое получили ранения. Инцидент произошел в районе Рен-Грабфельд. Полиция задержала злоумышленника и заявила, что угроза безопасности на предприятии устранена. По данным правоохранителей, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

До этого на Алтае 16-летний подросток напал на 53-летнюю женщину в квартире и нанес ей не менее 70 ударов ножом. Инцидент произошел в селе Усть-Кокса. Женщину спасти не удалось.