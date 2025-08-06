Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:48

Мединский нашел однофамильца среди украинских пленных

Пленные ВСУ Пленные ВСУ Фото: Александр Река/ТАСС

Среди подлежащих обмену украинских пленных оказался человек с фамилией Мединский, написал помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о солдате ВСУ из Херсонской области, данные которого он нашел в официальных списках.

Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 09.10.1984, Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736, 31.05.2022–29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат Банщик. Однофамилец. Или, может, дальний родственник, — написал Мединский.

Он добавил, что этот солдат входит в число тысячи пленных, от которых отказалась украинская сторона. По словам Мединского, из-за этого сильно затянулся второй этап обмена, а третий до сих пор не начался.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал, что на Украине из-за мобилизации не хватает мужчин. По его словам, в стране некому провести крестный ход на Пасху. Хвостика объявили уклонистом после того, как соседи сообщили о якобы пришедшей повестке, которой на почте не оказалось. Тем не менее через полтора месяца его забрали в военкомат, а уже через день он попал в плен.

Владимир Мединский
обмены
переговоры
украинцы
