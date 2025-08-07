Олимпийский чемпион иронично оценил перспективы биатлониста Бё в футболе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал сомнительными перспективы норвежца Йоханнеса Бё в футболе. Он напомнил, что в этом виде спорта нет терапевтических исключений, сообщает Sport24.

Ему сейчас можно заниматься любым видом спорта. Не думаю, что Бё будет каким-то выдающимся спортсменом в футболе, где никаких терапевтических исключений нет, — заявил Васильев.

Ранее Бё сообщил о подписании контракта с клубом «Вингер». Команда выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии. Экс-биатлонист рассказал, что сыграет первый матч в четверг. Соперником «Вингера» станет «Кьеллмюра».

В январе норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры. Он не смог сдержать слез на пресс-конференции, посвященной этому событию. Бё является 23-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Большого хрустального глобуса. Он рекордсмен по количеству золотых медалей чемпионатов мира по биатлону в целом и по количеству наград высшего достоинства в личных гонках (12).

Васильев призывал провести независимое расследование в отношении братьев Бё, которые завершили карьеру за год до Олимпиады в Милане. По его словам, всех норвежских биатлонистов нужно проверить на допинг. Васильев считает, что уход из спорта братьев Бё символизирует конец норвежского беспредела в этом виде спорта.