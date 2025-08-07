Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону стал футболистом

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил о подписании контракта с клубом «Вингер». Команда выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии. Экс-биатлонист рассказал, что сыграет первый матч в четверг. Соперником «Вингера» станет «Кьеллмюра».

Будет весело. Я раньше играл в футбол в «Стрюне», пока биатлон не забрал все мое время. Интересно посмотреть, каково это — снова выходить на поле, — сказал Бё.

В январе норвежский биатлонист объявил о завершении карьеры. Он не смог сдержать слез на пресс-конференции, посвященной этому событию. Бё является 23-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Большого хрустального глобуса. Он рекордсмен по количеству золотых медалей чемпионатов мира по биатлону в целом и по количеству наград высшего достоинства в личных гонках (12).

В завершившемся сезоне Бё показал худший результат в карьере после того, как сфотографировался с флагом Украины. Международный союз биатлонистов поддержал эту политическую акцию и выступил категорически против участия россиян в турнирах до завершения СВО. После фото Бё закончил индивидуальную гонку в Рупольдинге на 85-м месте, проиграв норвежцу Вебьерну Серуму почти восемь минут. Это худший результат в карьере спортсмена.