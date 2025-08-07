В Госдуме объяснили появление слухов о скорой встрече Путина и Трампа Депутат Журавлев: слухом о встрече с Путиным Трамп оправдал свое бездействие

Слухами о якобы скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп оправдал бездействие по истечении ультиматума, предъявленного РФ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, подобные переговоры организуются месяцами.

Вообще-то, такие встречи готовятся порой месяцами, это серьезная работа всех дипломатических и протокольных служб, и это не происходит по щелчку пальцев Дональда Трампа. Российская сторона пока ничего подобного о возможном тет-а-тете нашего президента с американским не заявляла. А для Трампа, думаю, крайне важно сейчас придумать хоть какое-то оправдание тому, что выставленный им срок ультиматума для России вышел, а он так ничего и не предпринял, — считает Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что доверять Трампу нельзя. Журавлев отметил, что глава Белого дома ничего не сделал для завершения конфликта на Украине.

Теперь можно болтать, что сделан очередной шаг навстречу и все решится на очных переговорах. Риторика 47-го президента США будто существует отдельно от предпринимаемых им действий, слово у него всегда расходится с делом. А значит, доверять ему ни в чем нельзя, в том числе и в обещаниях закончить украинский конфликт — пока он ровным счетом ничего для этого не предпринял, — подытожил Журавлев.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.