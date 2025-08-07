Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:49

Подросток из Краснодара рассказал о встрече с Акинфеевым

Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту подростка из Краснодара и пригласил на матч

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту 14-летнего болельщика из Краснодара и пригласил на матч против «Локомотива». Как рассказал сам подросток телеканалу «Краснодар», ему позвонили представители ФК и позвали вместе с отцом посетить одну из встреч Кубка России. По словам школьника, после игры он пообщался с Игорем Акинфеевым.

Я впервые посетил матч ЦСКА на новом стадионе. Мы поддерживали клуб, с фанатами кричали кричалки, это круто. Я тогда был очень счастлив, особенно когда удалось пообщаться с футболистами. Разговаривали с лидерами клуба — [Матвеем] Кисляком, Мойзес, [Игорем] Акинфеевым. Они меня узнали, а Акинфеев после игры подошел и сказал: «Ну, сегодня хоть не плакал», — рассказал подросток.

Мальчик признался, что любовь к футболу и к команде привил его отец. Так, еще в 2014 году он посетил первый матч.

Папа повел меня на футбол, когда ЦСКА играл еще на стадионе «Химки». Мне понравилась атмосфера, и я понял, что это моя любимая команда на всю жизнь, — рассказал юный болельщик ЦСКА.

Ранее стало известно, что в России могут запустить программы кешбэка для болельщиков, посещающих спортивные мероприятия в разных регионах страны. Соответствующее предложение выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

ЦСКА
спорт
болельщики
Краснодар
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.