Подросток из Краснодара рассказал о встрече с Акинфеевым

Футбольный клуб ЦСКА исполнил мечту 14-летнего болельщика из Краснодара и пригласил на матч против «Локомотива». Как рассказал сам подросток телеканалу «Краснодар», ему позвонили представители ФК и позвали вместе с отцом посетить одну из встреч Кубка России. По словам школьника, после игры он пообщался с Игорем Акинфеевым.

Я впервые посетил матч ЦСКА на новом стадионе. Мы поддерживали клуб, с фанатами кричали кричалки, это круто. Я тогда был очень счастлив, особенно когда удалось пообщаться с футболистами. Разговаривали с лидерами клуба — [Матвеем] Кисляком, Мойзес, [Игорем] Акинфеевым. Они меня узнали, а Акинфеев после игры подошел и сказал: «Ну, сегодня хоть не плакал», — рассказал подросток.

Мальчик признался, что любовь к футболу и к команде привил его отец. Так, еще в 2014 году он посетил первый матч.

Папа повел меня на футбол, когда ЦСКА играл еще на стадионе «Химки». Мне понравилась атмосфера, и я понял, что это моя любимая команда на всю жизнь, — рассказал юный болельщик ЦСКА.

