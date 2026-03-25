РИА Новости: рота 159-й бригады ВСУ пропала без вести под Харьковом

На Харьковском направлении подразделение Вооруженных сил Украины понесло серьезные потери. По данным российских силовых структур, практически вся 2-я рота 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести в ходе попытки форсировать реку Волчья, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в районе между селами Волоховка и Бочково. О судьбе личного состава на данный момент информации нет.

Между селами Волоховка и Бочково «пропала без вести» практически вся 2-я рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны противника, расширяя зону безопасности в Харьковской области. Ситуация на данном участке фронта остается напряженной, украинская сторона информацию о пропавшем подразделении пока не комментирует.

Ранее военкор Александр Коц обратил внимание, что российские солдаты, взявшие под контроль харьковское село Песчаное, могут продолжить из него наступление в направлении Николаевки, Варваровки, Хрипунов, Малой Волчьей и Рыбалкино. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».