Япония зафиксировала рекордный прирост турпотока из России

Темпы роста числа посещающих Японию туристов из России оказались самыми высокими среди 24 стран и регионов по итогам 2025 года, сообщает РИА Новости. Турпоток увеличился на 96,3%.

Ближайшие «конкуренты» — Испания и Италия — продемонстрировали значительно более скромную динамику роста, на уровне 34,7% и 34,6% соответственно. В абсолютном выражении Японию в 2025 году посетили 194,9 тысячи российских граждан. В целом за отчетный период страну посетили 42,68 млн иностранных туристов, что также стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Ранее гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина в беседе с NEWS.ru заявила, что в новогодние праздники россияне чаще всего летали в Египет и Таиланд. По ее словам, среди топовых направлений для отдыха также можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Она отметила, что к концу 2025 года цена новогоднего отдыха в Египте составляла примерно 113 тыс. рублей на человека, когда в ОАЭ — около 135 тыс. рублей, а в Турции и Вьетнаме — 140 тыс. рублей. По словам турагента, поездка в Таиланд стоила примерно 179 тыс. рублей, а Мальдивы обходились практически в полмиллиона рублей.