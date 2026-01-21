Москвичка угнала снегоуборочную машину и попала на видео

Москвичка угнала снегоуборочную машину на Тимирязевской улице, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу. Представитель обслуживающей компании рассказал, что дворник ненадолго заглушил технику и зашел в подсобку, а когда вернулся, ее уже не было.

Один из сотрудников, проводивший уборку на Тимирязевской улице, ненадолго заглушил снегоуборочную машину и отошел в подсобное помещение, забрав с собой ключи зажигания. Однако, вернувшись, он обнаружил пропажу имущества, — сказано в сообщении.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 39-летняя судимая женщина. Полицейские забрали машину и вернули владельцу. Материальный ущерб составил 139 тыс. рублей.

Ранее житель Апатитов угнал машину своего знакомого и несколько дней спокойно ездил на ней, надеясь, что владелец из-за сильного опьянения не вспомнит, кому отдал ключи. 65-летний хозяин автомобиля одолжил транспорт «для дел», но водитель так и не вернулся и оставил машину возле собственного дома.

В якутском поселке Жатай до этого пьяная 27-летняя девушка в напала на таксиста. После того как водитель покинул автомобиль, чтобы вызвать полицию, она угнала машину.