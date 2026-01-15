Житель Апатит угнал авто знакомого в надежде, что тот про него не вспомнит

Житель Апатитов угнал автомобиль знакомого, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на пресс-службу УМВД Мурманской области. Он надеялся, что владелец не вспомнит о транспортном средстве.

В ведомстве рассказали, что пострадавшим оказался 65-летний местный житель. Он дал знакомому машину, так как тот попросил ее «для дел». Но получивший ключи от автомобиля подозреваемый в итоге не вернулся.

Мужчина оставил автомобиль возле своего дома и пользовался им несколько дней в надежде, что из-за нетрезвого состояния знакомый не вспомнит, что отдал машину. Возбуждено уголовное дело — нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

