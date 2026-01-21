Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 19:06

Стало известно о завершении спасательных работ в Новосибирске

МЧС: спасатели ликвидировали последствия аварии в Новосибирске

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Спасательная группировка МЧС России завершила работу на месте обрушения конструкций ТЦ в Новосибирске, сообщили в ведомстве. Отмечается, что все последствия ликвидированы.

Своевременно усиленная группировка сил и техники, а также оперативно принятые меры и решения позволили ликвидировать последствия обрушения конструкций здания на площади 600 «квадратов» за пять часов, — говорится в сообщении.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложнялся конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом. Тонкий металл не позволял эффективно использовать кран.

Также сообщалось, что один из пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой помощи. Речь идет о третьем раненом, которого спасатели извлекли из-под завалов.

До этого стало известно, что рухнувший торговый комплекс возведен незаконно. Было указано, что еще в 2017 году инспекция по контролю за строительством рекомендовала принять меры в отношении строительной организации, ответственной за объект.

МЧС
Новосибирская область
аварии
обрушения
