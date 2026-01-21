Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:32

В Новосибирске сообщили о первом погибшем при обрушении ТЦ

Один из пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой помощи

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Один из пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой помощи, сообщили оперативные службы. Речь идет о третьем раненом, которого спасатели извлекли из-под завалов, передает ТАСС.

Пострадавший скончался, — говорится в сообщении.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложняется конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом. Тонкий металл не позволяет эффективно использовать кран.

До этого сообщалось, что обрушившийся торговый центр был построен самовольно. В ведомстве отметили, что еще в 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции требовало привлечь застройщика к ответственности.

В начале января в городе Юрге Кемеровской области рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся всего месяц назад. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки. В результате пострадали по меньшей мере несколько человек.

