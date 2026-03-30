«С нетерпением жду»: Трамп позвал Лукашенко на заседание «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование более 500 заключенных. Он также завил, что с нетерпением ждет встречи с ним на следующем заседании «Совета мира».

Лукашенко подтвердил представителям США, что примет участие в предстоящем собрании. Трамп отметил значимость встречи и выразил надежду на конструктивный обмен мнениями.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили в том числе актуальные международные темы. Главы государств затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных сферах.

До этого в Минске стартовали переговоры Лукашенко с американской делегацией под руководством спецпосланника США Джона Коула. Встреча проходила во Дворце Независимости. Официальная часть переговоров заняла около 7,5 минуты — за это время Лукашенко обозначил основные вопросы для обсуждения. Затем журналистов удалили из зала, и переговоры перешли в закрытый формат.