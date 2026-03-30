Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 05:04

«С нетерпением жду»: Трамп позвал Лукашенко на заседание «Совета мира»

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование заключенных и позвал на «Совет мира»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование более 500 заключенных. Он также завил, что с нетерпением ждет встречи с ним на следующем заседании «Совета мира».

Лукашенко подтвердил представителям США, что примет участие в предстоящем собрании. Трамп отметил значимость встречи и выразил надежду на конструктивный обмен мнениями.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили в том числе актуальные международные темы. Главы государств затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных сферах.

До этого в Минске стартовали переговоры Лукашенко с американской делегацией под руководством спецпосланника США Джона Коула. Встреча проходила во Дворце Независимости. Официальная часть переговоров заняла около 7,5 минуты — за это время Лукашенко обозначил основные вопросы для обсуждения. Затем журналистов удалили из зала, и переговоры перешли в закрытый формат.

Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.