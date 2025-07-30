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30 июля 2025 в 02:10

Боевики убили около 50 военных при нападении в Буркина-Фасо

AP: около 50 военных погибли при атаке вооруженных людей на базу в Буркина-Фасо

Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупное нападение на военную базу произошло на севере Буркина-Фасо, в результате чего погибли около 50 военнослужащих. По данным агентства Associated Press, атака была совершена боевиками исламистской группировки.

В результате нападения вооруженной группировки на военную базу на севере Буркина-Фасо погибли около пятидесяти солдат, — сообщает AP со ссылкой на местные источники.

По предварительной информации, в нападении участвовали до 100 боевиков. Они полностью разграбили и сожгли военный объект.

Подозрения в организации атаки пали на группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанную с «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Буркина-Фасо продолжает борьбу с террористической угрозой в регионе Сахель, где активность радикалов отмечается с 2015 года.

Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил, что благополучие Африки зависит от ситуации в Буркина-Фасо. По его мнению, лидер страны Ибрагим Траоре убедился, что Запад собирается использовать Украину так же, как эксплуатировал Африку. Он подчеркнул, что из-за этого континент стремится сотрудничать с Россией.

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