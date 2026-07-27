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27 июля 2026 в 10:12

Маринованные корнишоны, от которых невозможно оторваться: вот рецепт с гарантированным хрустом

Фото: D-NEWS.ru
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В этом рецепте все просто: беру корнишоны, воду, сахар, соль и уксус, а из специй — горчицу, гвоздику, черный и душистый перец. Главная хитрость — предварительное замачивание в ледяной воде на несколько часов, чтобы огурцы после маринования остались хрустящими, а не размякли. Получается закуска, которую с удовольствием едят и на обед, и на ужин, особенно в компании с картофельным пюре или шашлыком.

Нужны корнишоны — 1,2 кг, вода — 1 л, столовый уксус 6% — 80 мл, сахар-песок — 100 г, соль — 40 г, семена горчицы — 2 ч. л., чеснок — 4 зубчика, лавровый лист — 4 шт., гвоздика — 4 шт., перец черный горошком — 12 шт., перец душистый горошком — 4 шт.

Как готовлю

Сначала тщательно мою корнишоны и заливаю их ледяной водой на 4–5 часов — благодаря этому они потом остаются хрустящими, а не развариваются. Тем временем стерилизую 4 пол-литровые банки и крышки, чищу чеснок и разрезаю каждый зубчик вдоль на 3 части.

В каждую банку кладу ломтики чеснока, разломанные лавровые листья, семена горчицы, гвоздику и горошины перца. Сливаю воду с огурцов, обсушиваю их полотенцем и плотно укладываю в банки вертикально. Довожу до кипения воду с сахаром и солью, вливаю уксус, снимаю с огня и заливаю маринадом корнишоны.

Прикрываю банки крышками, ставлю их в кастрюлю с водой, чтобы вода доходила до плечиков, дно выстилаю полотенцем. Когда вода закипает, засекаю 10 минут, затем осторожно достаю банки, закатываю и переворачиваю вверх дном на деревянную доску или сложенное полотенце — так проверяю герметичность. Даю остыть и убираю в темное место.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Ледяная вода сделала свое дело: огурцы хрустят так, что на втором этаже слышно. Маринад с горчицей дал тот самый «магазинный» пикантный шарм. Советую подавать к картошке — улетают моментально.

Проверено редакцией
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