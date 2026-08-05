Беру кастрюлю и пакет молока — готовлю забытый варенец: тот самый вкус из русской печи, который не спутать ни с чем

Беру кастрюлю и пакет молока — готовлю забытый варенец: тот самый вкус из русской печи, который не спутать ни с чем

Это блюдо пришло к нам из XVI века и было настоящим украшением стола: в глиняных крынках молоко томилось часами, впитывая дух русской печи. Варенец получается удивительно плотным — ложка стоит, а вкус напоминает что-то среднее между топленым молоком и нежнейшим крем-брюле без сахара.

Ингредиенты

Молоко топленое — 800 мл, сливки жирные — 200 мл, сметана — 1-2 ст. л., соль — по вкусу, сахар, мед или варенье — для подачи.

Как готовлю

Сначала смешиваю в кастрюле топленое молоко со сливками, добавляю пару ложек сметаны и щепотку соли, аккуратно перемешиваю до однородности. Тем временем разогреваю духовку до 150 градусов, разливаю смесь по керамическим горшочкам или одной большой форме.

Отправляю томиться на 3-4 часа: не мешаю, не трогаю — пусть образуются золотистые пенки. Готовый варенец остужаю при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов, чтобы загустел. Подаю холодным, полив медом или вареньем — нежнейшая текстура и карамельный вкус сводят с ума.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивило, насколько бюджетно и просто рождается такой благородный вкус. Варенец вышел не приторным, а сбалансированным, с приятной кисломолочной нотой и плотной бархатистой консистенцией. Дам совет: разливайте его по маленьким баночкам сразу после приготовления — так удобно хранить и очень красиво смотрится на столе.