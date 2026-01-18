Забыла о солянке! В морозы делаю шурпу в кастрюле — курица, картофель и морковь. Идеально для большой семьи

Забыла о солянке! В морозы делаю шурпу в кастрюле — курица, картофель и морковь. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для согревающего обеда для большой семьи.

Получается обалденная вкуснятина: наваристый, ароматный бульон с нежными кусочками курицы, сладковатой морковью, сытным картофелем и пикантными нотками чеснока и зелени. Это сытное и невероятно душистое блюдо, которое согревает и объединяет за столом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бедрышек, 4 картофелины, 1 крупная морковь, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, пучок петрушки, соль, перец горошком, 2 лавровых листа и 2 столовые ложки растительного масла. Курицу залейте двумя литрами воды и доведите до кипения, снимите пену и варите 25 минут. Морковь и лук нарежьте крупно и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте зажарку в бульон вместе с нарезанным крупным кубиком картофелем. Варите 15 минут. Положите в кастрюлю разрезанные пополам зубчики чеснока, перец, лавровый лист и посолите по вкусу. Готовьте еще 7–10 минут до мягкости картофеля. Подавайте, обильно посыпав рубленой петрушкой.

