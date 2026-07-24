Продюсер усомнился в проведении сольного концерта Дитера Болена в России Продюсер Рудченко: сольного концерта Дитера Болена в России не будет

Бывший участник немецкого поп-дуэта Modern Talking Дитер Болен, скорее всего, не выступит с сольным концертом в России, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артист может выйти на сцену только в рамках сборной программы на частном мероприятии.

Я не думаю, что Дитер Болен планирует организовать [в России] какое-то шоу с продажей билетов. Если это частное мероприятие, возможно, он просто выступит и все. Это, возможно, будет в стиле дискотеки 2000-х годов, например. В рамках таких сборных концертов он вполне может выйти с несколькими номерами. То, что будет сольник, я не уверен, — предположил Рудченко.

Ранее появилась информация, что Болен может приехать в Москву. 72-летний музыкант обсуждает возможность выступления на частном мероприятии одной из российских компаний. По предварительным данным, певец запросил гонорар в размере €500 тыс. за час (около 44,7 млн рублей), перелет в Москву бизнес-классом и проживание в пятизвездочном люксе.