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24 июля 2026 в 12:49

Продюсер усомнился в проведении сольного концерта Дитера Болена в России

Продюсер Рудченко: сольного концерта Дитера Болена в России не будет

Дитер Болен Дитер Болен Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
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Бывший участник немецкого поп-дуэта Modern Talking Дитер Болен, скорее всего, не выступит с сольным концертом в России, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артист может выйти на сцену только в рамках сборной программы на частном мероприятии.

Я не думаю, что Дитер Болен планирует организовать [в России] какое-то шоу с продажей билетов. Если это частное мероприятие, возможно, он просто выступит и все. Это, возможно, будет в стиле дискотеки 2000-х годов, например. В рамках таких сборных концертов он вполне может выйти с несколькими номерами. То, что будет сольник, я не уверен, — предположил Рудченко.

Ранее появилась информация, что Болен может приехать в Москву. 72-летний музыкант обсуждает возможность выступления на частном мероприятии одной из российских компаний. По предварительным данным, певец запросил гонорар в размере €500 тыс. за час (около 44,7 млн рублей), перелет в Москву бизнес-классом и проживание в пятизвездочном люксе.

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