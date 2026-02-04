Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:01

Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждение дела против судьи

Бастрыкин направил в ВККС согласие на возбуждение дела против судьи Колпикова

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о согласии на уголовное преследование судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова, сообщили в пресс-службе СК РФ. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Председателем СК России в ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году судья через адвоката предложил родственникам двух фигурантов уголовного дела помощь в изменении квалификации на менее тяжкую статью и замене наказания на несвязанное с лишением свободы. За это он получил 10 млн рублей, которые присвоил, не намереваясь выполнять обещания.

Ранее Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по резонансному делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Инцидент произошел 18 июля 2024 года в Самаре.

