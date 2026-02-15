Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 19:31

В Мюнхене сорвалась встреча глав МИД стран ЕС

Politico: встреча глав МИД ЕС в Мюнхене отменилась из-за отъезда министров

Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы по проведению неформальной встречи глав МИД стран — членов ЕС в Мюнхене, предложенные главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, не осуществились из-за отъезда большинства министров, передает Politico со ссылкой на источники. По словам одного из чиновников, решение об отмене было принято не из-за конфликтов, а исключительно по организационным причинам.

Неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза, которую глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас намеревалась провести после Мюнхенской конференции по безопасности, пришлось отменить, поскольку большинство министров уехали сразу после конференции, — говорится в материале.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что участники Мюнхенской конференции по безопасности проигнорировали проблему коррупции в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что, пока западные политики обсуждают другие вопросы, масштабы хищений на Украине в период военных действий достигли огромных размеров, а тема борьбы с коррупцией остается без должного внимания со стороны европейских партнеров Киева.

Мюнхенская конференция
Кая Каллас
отмены
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
В России предложили усложнить жизнь «черным вдовам» бойцов СВО
Пассажирский самолет вынужденно сел в Шереметьево
Средства ПВО отразили атаку 123 беспилотников за пять часов
Рекорд холода 15 февраля на Земле: где зафиксировали, сколько градусов
В России могут ввести «светофор» для продуктов
Немецкий ледокол застрял во льдах Арктики во время спасательной операции
Появились подробности о состоянии россиянки, на которую упала глыба льда
Трамп анонсировал первую помощь сектору Газа от Совета мира
Валерия, Газманов, Утяшева: кто еще из звезд подсел на ЗОЖ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Метель парализовала участок трассы М-5
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.