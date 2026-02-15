Планы по проведению неформальной встречи глав МИД стран — членов ЕС в Мюнхене, предложенные главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, не осуществились из-за отъезда большинства министров, передает Politico со ссылкой на источники. По словам одного из чиновников, решение об отмене было принято не из-за конфликтов, а исключительно по организационным причинам.

Неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза, которую глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас намеревалась провести после Мюнхенской конференции по безопасности, пришлось отменить, поскольку большинство министров уехали сразу после конференции, — говорится в материале.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что участники Мюнхенской конференции по безопасности проигнорировали проблему коррупции в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что, пока западные политики обсуждают другие вопросы, масштабы хищений на Украине в период военных действий достигли огромных размеров, а тема борьбы с коррупцией остается без должного внимания со стороны европейских партнеров Киева.