Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене Дмитриев: никто не задал Зеленскому вопросы о коррупции на конференции в Мюнхене

Участники Мюнхенской конференции по безопасности проигнорировали тему коррупции в окружении украинского президента Владимира Зеленского, констатировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В своем аккаунте в соцсети X он отметил, что пока западные лидеры ведут дискуссии, масштаб хищений на Украине в военный период достиг колоссальных объемов, при этом антикоррупционная повестка остается без внимания европейских партнеров Киева.

В Мюнхене никто не спросил Зеленского о его сужающемся круге, в то время как коррупция на Украине <...> оценивается в $50 млрд (3,8 трлн рублей), — написал Дмитриев.

Ранее НАБУ официально подтвердило задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере: его арестовали при попытке пересечь границу с Польшей. По данным следствия, преступная группа в «Энергоатоме» присвоила не менее $100 млн (7,7 млрд рублей) через систему «откатов». Инцидент на границе произошел на фоне политического кризиса в Киеве, вызванного разоблачениями в рамках операции «Мидас».