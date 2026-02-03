Подполковник ФСБ ответил, зачем нужны проверки телефонов в метро Подполковник ФСБ Храпач: взрывчатка может быть замаскирована под телефон

Взрывное устройство может быть замаскировано под телефон, рассказал ОТР подполковник ФСБ в запасе эксперт в области безопасности Сергей Храпач. Он объяснил, что проверки мобильных в метро помогут выявить террористов.

Вы знаете, психология диверсанта и террориста такая же, как у нормального человека, — он боится умереть, соответственно, он боится быть обнаруженным. И когда он понимает, что при входе в метро, например, его сильно будут проверять, ему не удастся в кармане пронести взрывное устройство, замаскированное под ноутбук или телефон, — конечно, он не пойдет, — рассказал Храпач.

Подполковник ФСБ призвал пассажиров проявить терпение и понимание. По его словам, такая проверка займет всего несколько секунд.

Ранее депутат Госдумы Олег Леонов рассказал, что сотрудники московского метро будут проверять только работоспособность телефонов, но не личные данные пассажиров. Эта мера направлена на повышение уровня безопасности и уже применяется в Санкт-Петербурге.