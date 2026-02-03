Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:33

Подполковник ФСБ ответил, зачем нужны проверки телефонов в метро

Подполковник ФСБ Храпач: взрывчатка может быть замаскирована под телефон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Взрывное устройство может быть замаскировано под телефон, рассказал ОТР подполковник ФСБ в запасе эксперт в области безопасности Сергей Храпач. Он объяснил, что проверки мобильных в метро помогут выявить террористов.

Вы знаете, психология диверсанта и террориста такая же, как у нормального человека, — он боится умереть, соответственно, он боится быть обнаруженным. И когда он понимает, что при входе в метро, например, его сильно будут проверять, ему не удастся в кармане пронести взрывное устройство, замаскированное под ноутбук или телефон, — конечно, он не пойдет, — рассказал Храпач.

Подполковник ФСБ призвал пассажиров проявить терпение и понимание. По его словам, такая проверка займет всего несколько секунд.

Ранее депутат Госдумы Олег Леонов рассказал, что сотрудники московского метро будут проверять только работоспособность телефонов, но не личные данные пассажиров. Эта мера направлена на повышение уровня безопасности и уже применяется в Санкт-Петербурге.

метро
проверки
телефоны
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.