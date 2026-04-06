Раскрыта причина смерти основателя бренда Diesel Гольдшмида

Адриано Гольдшмид, итальянский дизайнер, широко известный как «крестный отец денима», скончался в воскресенье в Италии в возрасте 82 лет после борьбы с раком, — сказано в сообщении.

Гольдшмид родился в 1944 году в Триесте в семье, чье имущество было конфисковано в 1942 году. Сначала он мечтал стать профессиональным лыжником, но в 1970 году открыл магазин в Кортина-д'Ампеццо. С этого момента и началась его карьера в модной индустрии.

В 1974 году Гольдшмид запустил джинсовый бренд Daily Blue, а через 10 лет основал Genious Group — объединение, включающее бренды Diesel и Replay. Также сотрудничал с Chloé в области переработки денима и придумал премиальную линейку для Gap.

Ранее стало известно, что на 94-м году жизни скончался всемирно известный итальянский модельер Валентино Гаравани. Легендарный дизайнер, вместе с партнером Джанкарло Джамметти основавший свой бренд в Риме в 1960 году, полвека одевал звезд, а его фирменный красный цвет стал визитной карточкой марки.