06 апреля 2026 в 18:30

Раскрыта причина смерти основателя бренда Diesel Гольдшмида

Основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид скончался он онкологического заболевания, передает WWD. Итальянскому дизайнеру, которого называют одним из пионеров современной джинсовой моды и «крестным отцом денима», было 82 года.

Адриано Гольдшмид, итальянский дизайнер, широко известный как «крестный отец денима», скончался в воскресенье в Италии в возрасте 82 лет после борьбы с раком, — сказано в сообщении.

Гольдшмид родился в 1944 году в Триесте в семье, чье имущество было конфисковано в 1942 году. Сначала он мечтал стать профессиональным лыжником, но в 1970 году открыл магазин в Кортина-д'Ампеццо. С этого момента и началась его карьера в модной индустрии.

В 1974 году Гольдшмид запустил джинсовый бренд Daily Blue, а через 10 лет основал Genious Group — объединение, включающее бренды Diesel и Replay. Также сотрудничал с Chloé в области переработки денима и придумал премиальную линейку для Gap.

Ранее стало известно, что на 94-м году жизни скончался всемирно известный итальянский модельер Валентино Гаравани. Легендарный дизайнер, вместе с партнером Джанкарло Джамметти основавший свой бренд в Риме в 1960 году, полвека одевал звезд, а его фирменный красный цвет стал визитной карточкой марки.

В Госдуме объяснили, почему донорские органы украинцев больше не нужны США
ВСУ ударили по мирным жителям у церкви в Вербное воскресенье
Зеленский бросил вызов Путину и Эрдогану: пытался взорвать «Турецкий поток»
МИД РФ призвал страны не допустить всепоглощающей войны на Ближнем Востоке
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

