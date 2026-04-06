Захарова раскрыла детали о безвизовых договоренностях между Россией и КНР

Захарова: тема продления безвиза между Россией и Китаем находится в проработке

Тема продления безвизового режима между Россией и Китаем находится в межведомственной проработке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что инициатива о безвизе зарекомендовала себя самым положительным образом, передает РИА Новости.

Сейчас эта тема находится в межведомственной проработке, после чего, соответственно, и вас проинформируют, — отметила дипломат.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подсчитала, что туристический поток из Китая в РФ вырастет минимум на 30% на фоне отмены виз для путешественников из КНР. По ее словам, в первую очередь иностранцы будут приезжать в приграничные регионы.

До этого МИД РФ сообщил, что с 11 мая вступит в силу безвизовый режим с Саудовской Аравией. Соответствующее соглашение подписали в прошлом году. Россияне смогут находиться на территории государства без визы не более 90 дней в течение одного календарного года. При этом срок может быть как непрерывным, так и суммарным при нескольких поездках.