06 апреля 2026 в 18:54

Захарова раскрыла детали о безвизовых договоренностях между Россией и КНР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Тема продления безвизового режима между Россией и Китаем находится в межведомственной проработке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что инициатива о безвизе зарекомендовала себя самым положительным образом, передает РИА Новости.

Сейчас эта тема находится в межведомственной проработке, после чего, соответственно, и вас проинформируют, — отметила дипломат.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подсчитала, что туристический поток из Китая в РФ вырастет минимум на 30% на фоне отмены виз для путешественников из КНР. По ее словам, в первую очередь иностранцы будут приезжать в приграничные регионы.

До этого МИД РФ сообщил, что с 11 мая вступит в силу безвизовый режим с Саудовской Аравией. Соответствующее соглашение подписали в прошлом году. Россияне смогут находиться на территории государства без визы не более 90 дней в течение одного календарного года. При этом срок может быть как непрерывным, так и суммарным при нескольких поездках.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

