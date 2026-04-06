Защита археолога Бутягина обжалует его экстрадицию на Украину

Защита российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, готовится подать апелляцию на решение о его экстрадиции на Украину, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина». На прошлой неделе ученому официально вручили перевод постановления суда первой инстанции на русский язык.

С 7 апреля у адвокатов будет ровно семь дней на то, чтобы обжаловать вердикт о юридической допустимости выдачи сотрудника Эрмитажа Киеву. Юристы отмечают, что точные сроки назначения нового заседания законодательно не закреплены, однако процедура может занять значительное время. По предварительным оценкам защиты, слушание в апелляционном суде состоится в течение одного — трех месяцев после подачи жалобы. Сам Бутягин намерен воспользоваться своим правом лично присутствовать на заседании.

Российский ученый был задержан в Польше в конце 2025 года по запросу Украины из-за археологических работ в Крыму. В марте варшавский окружной суд признал его выдачу возможной, что вызвало резкую критику со стороны научной общественности.

До этого Бутягин рассказал о своем пребывании в польском СИЗО, где он содержится в камере на троих и сталкивается с бытовыми трудностями вроде ограниченного доступа к горячей воде. По словам археолога, режим учреждения строго регламентирован: прогулки длятся час в любую погоду, а посещение душа разрешено всего дважды в неделю.