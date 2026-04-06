Суд призвал к ответу первого фигуранта дела о ДТП с автобусом в Саратове

Суд отправил предпринимателя под домашний арест после ДТП в Саратове

Предпринимателя отправили под домашний арест по делу об аварии в Саратове с участием автобуса, сообщило РИА Новости. Дело ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Подозреваемому ИП Никифорову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — отметили в суде.

Известно, что инцидент произошел 3 апреля на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи села Новозахаркино Петровского района. В результате аварии погиб водитель: по версии следствия, ему стало плохо за рулем. В автобусе находились 23 ребенка и несколько взрослых-сопровождающих, они ехали из Ершова на экскурсию в Пензу. В результате ДТП госпитализировали семь человек, пять из них — дети.

Ранее служба санитарной авиации доставила в Саратов пятерых пострадавших в аварии. Как уточнил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, среди эвакуированных — двое взрослых и трое детей. Еще одной девочке провели операцию. Глава региона добавил, что остальных детей после осмотра бригадами медиков доставляют в пункты временного размещения.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
