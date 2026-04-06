06 апреля 2026 в 18:32

Генсек СНГ осудил YouTube за ущемление прав белорусских журналистов

Генсек СНГ Лебедев осудил удаление каналов белорусских СМИ на YouTube

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Блокировка и удаление на видеохостинге YouTube каналов ведущих белорусских СМИ — БелТА, телеканалов ОНТ и СТВ — расценивается как ущемление прав журналистов, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев БелТА. Администрация платформы 3 апреля удалила госканалы, не предоставив никаких разъяснений.

Блокировка ведущих и эффективно работающих СМИ Республики Беларусь с многомиллионными просмотрами на YouTube — это конкретный пример ущемления прав журналистов, — сказал Лебедев.

Он напомнил, что штаб-квартира Содружества базируется в Минске и повестка СНГ всегда качественно и взвешенно освещалась республиканскими медиа. Теперь, по словам генсека, читатели и зрители в Содружестве и за его пределами лишены возможности получать информацию о происходящем. Лебедев подчеркнул, что СНГ много лет тесно сотрудничает с БелТА, ОНТ и СТВ, чьи журналисты профессионально рассказывают о жизни Содружества Независимых Государств.

Ранее белорусские журналисты сообщили, что причиной удаления каналов на YouTube стали санкции. При этом отмечалось, что БелТА не находится под рестрикциями. Власти страны направили официальные запросы в Google.

