Генсек СНГ осудил YouTube за ущемление прав белорусских журналистов

Блокировка и удаление на видеохостинге YouTube каналов ведущих белорусских СМИ — БелТА, телеканалов ОНТ и СТВ — расценивается как ущемление прав журналистов, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев БелТА. Администрация платформы 3 апреля удалила госканалы, не предоставив никаких разъяснений.

Блокировка ведущих и эффективно работающих СМИ Республики Беларусь с многомиллионными просмотрами на YouTube — это конкретный пример ущемления прав журналистов, — сказал Лебедев.

Он напомнил, что штаб-квартира Содружества базируется в Минске и повестка СНГ всегда качественно и взвешенно освещалась республиканскими медиа. Теперь, по словам генсека, читатели и зрители в Содружестве и за его пределами лишены возможности получать информацию о происходящем. Лебедев подчеркнул, что СНГ много лет тесно сотрудничает с БелТА, ОНТ и СТВ, чьи журналисты профессионально рассказывают о жизни Содружества Независимых Государств.

Ранее белорусские журналисты сообщили, что причиной удаления каналов на YouTube стали санкции. При этом отмечалось, что БелТА не находится под рестрикциями. Власти страны направили официальные запросы в Google.