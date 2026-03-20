Путин созвонился с коллегой из страны СНГ

20 марта 2026 в 16:40

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 марта, созвонился с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер поздравил Токаева с успешным проведением конституционного референдума в стране, политики также подтвердили сотрудничество государств.

Лидеры подтвердили готовность и далее всемерно развивать российско-казахстанские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дружеские отношения между президентами России и Казахстана способствуют открытому обсуждению важнейших международных и региональных вопросов. По его словам, теплая атмосфера между лидерами позволяет проводить содержательные переговоры по наиболее сложным темам и динамично развивать межгосударственное взаимодействие.

Кроме того, президент РФ в ходе переговоров с казахстанским коллегой сообщал о переходе практически всех расчетов между государствами на национальные валюты. Российский лидер акцентировал, что применение рубля и тенге во взаимной торговле формирует фундамент для устойчивого экономического развития.

