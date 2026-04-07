07 апреля 2026 в 11:53

Презентация фотопроекта о музеях космонавтики состоится в Москве

Анастасия Гумарова, куратор выставки Анастасия Гумарова, куратор выставки Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова 9 апреля состоится презентация проекта «Хранители космоса» документального фотографа и фотожурналиста Натальи Шатохиной, посвященного музеям космонавтики и их основателям. Мероприятие пройдет в рамках открытия Недели космоса в России.

На сегодняшний день в стране существует множество музеев космонавтики — важные памятники своей эпохи. Немалая часть из них продолжает работу благодаря личным вложениям и усилиям их создателей. В проекте штатного фотокорреспондента NEWS.ru Натальи Шатохиной представлены как основатели музеев, так и экспонаты из различных уголков страны.

Шатохина является членом Союза фотохудожников России. Она участник персональных и коллективных выставок, финалист международного конкурса фотожурналистики CPOY (2024), призер конкурса фотожурналистики им. А. Ефремова, а также стипендиат правительства РФ.

Наталья Шатохина, фотокорреспондент NEWS.ru Наталья Шатохина, фотокорреспондент NEWS.ru Фото: Анастасия Гумарова

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте культурного учреждения. Среди участников разыграют уникальные голографические стикеры Федоров — Гагарин.

Ранее в Москве состоялась фотовыставка «Общественная палата России: фотохроника 20-летия в лицах». В нее вошли 20 кадров, отражающих работу общественников на протяжении двух десятилетий.

Общество
выставки
фотографы
космонавтика
