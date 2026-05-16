Три листочка без цветов: апрельская схема оживляет даже чахлую герань

Весной домашняя герань словно просыпается заново. Именно в конце весны становится понятно, будет ли куст усыпан цветами или так и останется с редкой листвой. Опытные цветоводы давно используют простую двухэтапную подкормку, после которой растение быстро набирает силу и начинает активно закладывать бутоны.

Сначала герани нужен азот. Он помогает нарастить крепкие побеги и яркую зелень после зимы. Для этого готовят слабый раствор аммиачной селитры — всего 1 грамм на литр воды. Поливают только по влажной земле и не чаще раза в две недели. Многие вместо этого используют настой древесной золы: он мягко питает растение и укрепляет корни.

Через пару недель наступает второй этап — подкормка фосфором и калием. Именно они отвечают за пышное и долгое цветение. Подойдет монофосфат калия из расчета 1 грамм на литр воды. Одного полива обычно хватает, чтобы герань начала активно выпускать бутоны.

Важно не перекармливать растение. От избытка удобрений куст начинает «жировать» и уходит в зелень вместо цветения. Еще один секрет — хороший свет и умеренный полив без застоя воды. Тогда герань будет радовать яркими шапками цветов почти все лето.

