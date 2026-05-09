Нашла «королевский бархат» и еще 5 необычных сортов пионов: на вашу клумбу будут оборачиваться все

Обычные розовые пионы — это красиво, но сейчас все больше хочется чего-то действительно эффектного. Я начала искать необычные сорта и поняла, насколько современные травянистые пионы могут выглядеть роскошно: огромные махровые цветы, редкие оттенки и кусты, которые во время цветения становятся главным украшением всего сада.

При этом большинство таких сортов не требуют сложного ухода — главное дать им солнце и не сажать слишком глубоко.

«Королевский бархат» (Royal Velvet) — один из самых эффектных темных пионов. Огромные и густые махровые цветы глубокого бордово-вишневого оттенка выглядят почти бархатными. На солнце куст буквально светится дорогим винным цветом. «Коралловый закат» (Coral Sunset) любят за необычный кораллово-персиковый оттенок. Во время цветения цвет постепенно меняется от яркого кораллового до сливочно-абрикосового.

«Чаша красоты» (Bowl of Beauty) выглядит очень необычно: снаружи ярко-розовые лепестки, а внутри — огромная кремовая пушистая серединка. Такой пион сразу притягивает взгляд. «Черная красота» (Black Beauty) — один из самых темных сортов. Цветы насыщенного бордово-сливового оттенка выглядят почти черными в вечернем саду.

«Сара Бернар» (Sarah Bernhardt) — настоящая классика, которая до сих пор считается одной из самых красивых. Огромные пышные цветы с нежно-розовыми лепестками выглядят как дорогой букет. «Желтая корона» (Yellow Crown) удивляет редким для пионов оттенком. Крупные лимонно-желтые цветы смотрятся очень необычно и делают клумбу визуально «дороже».

Именно такие пионы чаще всего становятся главным акцентом сада. Во время цветения кусты выглядят настолько эффектно, что мимо них действительно невозможно пройти спокойно.