Редко бываете на участке? Не беда: эти способы помогут саду выжить без полива

Не у всех есть возможность ездить на дачу каждый день, особенно летом. Но это не значит, что грядки обречены сохнуть, а цветы — вянуть. Есть несколько простых способов, которые помогают сохранить влагу в почве даже при редких визитах на участок.

Один из самых удобных помощников — гидрогель. Его добавляют в землю при посадке цветов, кустарников или ягод. Гранулы впитывают воду и постепенно отдают ее корням. Главное — не переборщить, чтобы почва не стала слишком сырой.

Обычные пластиковые бутылки тоже отлично работают. В дне делают небольшие отверстия, закапывают рядом с растениями и наполняют водой. Влага уходит медленно, поэтому полива хватает на несколько дней.

Хорошо спасает и мульча из коры или щепы. Она удерживает влагу, а заодно мешает сорнякам активно расти. Для теплиц и горшечных растений многие используют фитильный полив: полоска ткани постепенно тянет воду прямо к корням.

Если хочется еще меньше хлопот, стоит посадить засухоустойчивые культуры — лаванду, тимьян, декоративный лук или шалфей. Такие растения спокойно переносят жару и не требуют постоянного ухода. А собранная в бочки дождевая вода поможет сэкономить время и силы в самый сухой период.

