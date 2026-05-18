18 мая 2026 в 09:00

Редко бываете на участке? Не беда: эти способы помогут саду выжить без полива

Не у всех есть возможность ездить на дачу каждый день, особенно летом. Но это не значит, что грядки обречены сохнуть, а цветы — вянуть. Есть несколько простых способов, которые помогают сохранить влагу в почве даже при редких визитах на участок.

Один из самых удобных помощников — гидрогель. Его добавляют в землю при посадке цветов, кустарников или ягод. Гранулы впитывают воду и постепенно отдают ее корням. Главное — не переборщить, чтобы почва не стала слишком сырой.

Обычные пластиковые бутылки тоже отлично работают. В дне делают небольшие отверстия, закапывают рядом с растениями и наполняют водой. Влага уходит медленно, поэтому полива хватает на несколько дней.

Хорошо спасает и мульча из коры или щепы. Она удерживает влагу, а заодно мешает сорнякам активно расти. Для теплиц и горшечных растений многие используют фитильный полив: полоска ткани постепенно тянет воду прямо к корням.

Если хочется еще меньше хлопот, стоит посадить засухоустойчивые культуры — лаванду, тимьян, декоративный лук или шалфей. Такие растения спокойно переносят жару и не требуют постоянного ухода. А собранная в бочки дождевая вода поможет сэкономить время и силы в самый сухой период.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Компания Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с Резервным фондом РФ
Тревожные симптомы: 10 сигналов организма, которые нельзя игнорировать
Раскрыта новая схема мошенников с отключением воды
Тень на даче больше не проблема: 7 растений, которые превращают мрачный угол в роскошный сад. А одна из красавиц живет до 40 лет
советы
сады
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
