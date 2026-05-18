В жару цветы не мельчают, в дождь — не сгнивают: растение, которое не берет ни солнцепек, ни ливни

Этому цветку все равно, каким будет лето: жарким и засушливым или холодным и дождливым. Его соцветия напоминают махровые звезды или помпоны, а палитра включает все оттенки — белые, розовые, красные и фиолетовые тона.

Первые бутоны распускаются в июне, а заканчивается бутонизация только в середине осени, когда другие цветы уже давно почернели. Цинния подходит для любого региона России — она отлично чувствует себя и на юге, и в средней полосе, и даже в Сибири при правильном выборе сроков посадки.

К почвам растение не требовательно, предпочитает рыхлый грунт без застоя воды, но главное — выдерживает длительные периоды без полива, достаточно двух раз в неделю даже в сильную жару.

В жару цветы не мельчают, в дождь — не сгнивают, цветение идет непрерывно, особенно если срезать увядшие соцветия.

Посадите циннию в открытый грунт семенами или через рассаду после майских праздников, и до самого октября ваш сад будет утопать в роскошных разноцветных шапках, требующих от вас лишь минимального внимания.

