День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 06:45

Цветут как розы, но не требуют обрезки и не болеют: 3 многолетника для красивого сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Устали от капризных роз, требующих постоянной обрезки, укрытия на зиму и борьбы с тлей? Есть идеальная замена — неприхотливые многолетники с очень красивым и пышным цветением, которые растут практически сами по себе.

Абсолютный лидер среди таких растений — купальница азиатская, чьи плотные ярко-оранжевые или лимонные «шарики» в полураскрытом состоянии не отличить от пионовидных роз. Этот дикий сибиряк не боится морозов и отлично растет там, где капризные розы просто гниют.

Еще одна альтернатива — астранция крупная, чьи соцветия напоминают мелкие кустовые розы с многослойным «воротничком» из прицветников. Она цветет практически все лето, если вовремя срезать отцветшие головки, и одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в тени.

Третий достойный кандидат — махровые примулы, которые цветут невероятно пышными «розочками» диаметром до 7 см с марта-апреля и до трех месяцев. Они отличаются рекордной морозостойкостью до -35 °C, а некоторые сорта дарят повторное цветение осенью.

Ранее был назван кустарник, который цветет 5 месяцев без полива и подкормок.

Проверено редакцией
Читайте также
Сексолог объяснила, как заинтересовать девушку при онлайн-знакомстве
Общество
Сексолог объяснила, как заинтересовать девушку при онлайн-знакомстве
Россиян призовут убираться на рабочем месте по стандарту
Общество
Россиян призовут убираться на рабочем месте по стандарту
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Общество
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Общество
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Картошка не мелочится и прет как на дрожжах: что кинуть в лунку — урожай радует размером
Общество
Картошка не мелочится и прет как на дрожжах: что кинуть в лунку — урожай радует размером
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.