Цветут как розы, но не требуют обрезки и не болеют: 3 многолетника для красивого сада

Устали от капризных роз, требующих постоянной обрезки, укрытия на зиму и борьбы с тлей? Есть идеальная замена — неприхотливые многолетники с очень красивым и пышным цветением, которые растут практически сами по себе.

Абсолютный лидер среди таких растений — купальница азиатская, чьи плотные ярко-оранжевые или лимонные «шарики» в полураскрытом состоянии не отличить от пионовидных роз. Этот дикий сибиряк не боится морозов и отлично растет там, где капризные розы просто гниют.

Еще одна альтернатива — астранция крупная, чьи соцветия напоминают мелкие кустовые розы с многослойным «воротничком» из прицветников. Она цветет практически все лето, если вовремя срезать отцветшие головки, и одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в тени.

Третий достойный кандидат — махровые примулы, которые цветут невероятно пышными «розочками» диаметром до 7 см с марта-апреля и до трех месяцев. Они отличаются рекордной морозостойкостью до -35 °C, а некоторые сорта дарят повторное цветение осенью.

