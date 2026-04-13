10 раннеспелых сортов перцев для теплиц и открытого грунта

Выращивание перца в условиях умеренного и северного климата — задача для терпеливых и внимательных. Эта культура отличается длинным вегетационным периодом, поэтому выбор посадочного материала становится определяющим фактором успеха. Чтобы не остаться в конце августа с кустами, усыпанными лишь зелеными «карандашами», опытные огородники делают ставку на ранние сорта перцев для теплиц и открытого грунта. В 2026 году агрономический рынок предлагает сотни вариантов. Какие же выбрать? Разбираемся в этом материале!

Чем хороши ранние перцы: преимущества и особенности

Главный плюс скороспелых культур — возможность получить биологически зрелый урожай (красный, желтый или оранжевый перец) еще до наступления первых холодов. В средней полосе России и севернее это критически важно. Кроме того, современные ранние сорта перцев для теплиц и открытого грунта обладают повышенным иммунитетом. Поскольку они быстрее проходят все стадии развития, патогены и грибковые инфекции просто не успевают массово атаковать растения.

Выбирая семена, важно смотреть на сроки технической и биологической спелости. Техническая — это когда плод уже вырос до нужных размеров, но еще зеленый или белесый. Его уже можно есть или консервировать. Биологическая — это полное окрашивание и накопление максимального количества сахаров и витаминов. Именно на этот этап ориентируются те, кто ищет конкретные скороспелые сладкие перцы. Их названия, кстати, прямо намекают на скорость роста.

Лучшие сорта перца Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для теплиц: «золотой дождь», «калифорнийское чудо раннее», «латино f1»

В защищенном грунте растения чувствуют себя комфортнее, что позволяет им раскрыть потенциал крупноплодности.

«Золотой дождь». Этот сорт радует глаз своими солнечными, лимонно-желтыми плодами. Срок созревания составляет 95–120 дней. Куст среднерослый, плоды конусовидные (или томатовидные), слегка ребристые. Их главная ценность — сочная, очень сладкая мякоть с толщиной стенки до 6 мм. Это одни из самых вкусных перцев для употребления в свежем виде прямо с грядки.

«Калифорнийское чудо» — среднеранний (100–115 дней) сорт перца, адаптированный к нашему климату с непродолжительным летом. Кубовидные, ребристые, толстостенные (5–8 мм) плоды весом 80–130 г созревают за 100–130 дней. Сорт отличается высокой урожайностью, отличным вкусом и хорошей лежкостью, подходит для теплиц и открытого грунта.

«Латино f1». Рассматривая современные гибриды перцев раннего срока созревания, нельзя обойти вниманием этот шедевр селекции. Это мощное растение высотой до метра, требующее подвязки. Плоды ярко-красные, тяжелые (до 180–220 г), с толщиной стенки 9–10 мм. Несмотря на внушительные размеры, «латино» поспевает за 100–110 дней от первых всходов, что делает его фаворитом для тепличных хозяйств.

Именно такие гибриды перцев раннего срока созревания обеспечивают стабильный результат даже в годы с дефицитом солнечного света.

Чем хороши ранние перцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для открытого грунта: «богатырь», «колобок», «винни пух»

На улице перцам приходится сложнее: ветер, ночная прохлада, перепады влажности. Все же урожай чувствует себя спокойнее в теплице. А вот для открытого грунта нужны максимально стрессоустойчивые ранние сорта перцев, способные быстро завязывать плоды.

«Богатырь». Название говорит само за себя. Это надежный, проверенный временем и один из лучших сортов перца для средней полосы. Такие перцы не боятся переменчивой погоды. Куст мощный, плоды конусовидные, массой 150–180 г. Хотя сорт относится к среднеранним, он начинает отдавать урожай в технической спелости уже через 115–130 дней, что идеально для открытых грядок.

«Колобок». Уникальный сорт-гном. Высота куста едва достигает 30–40 см, но он буквально усыпан округлыми плодами, напоминающими томаты. Толщина стенки у «колобка» — рекордная для уличных сортов (достигает 8 мм). Он очень компактен, не требует пасынкования и формирования, что экономит время дачника.

«Винни пух». Настоящий спринтер. Если вы ищете самые ранние сорта болгарского перца, этот малыш удивит вас скоростью. Плоды небольшие (около 50–70 г), конусовидные, с букетным расположением на кусте. Урожай созревает дружно, что удобно для массовой заготовки лечо.

Для Сибири и Урала: «ранний сибиряк», «новосибирский»

Для зон рискованного земледелия, например для Сибири и Урала, селекционеры вывели особенные раннеспелые перцы, которые способны расти в условиях длинного светового дня и короткого безморозного периода.

Сорта перца для открытого грунта Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ранний сибиряк». Этот сорт отличается повышенной холодостойкостью. Плоды кубовидные, красные, весом до 200–250 г. Главное его преимущество — способность завязывать плоды даже при температуре 15–16 °C, когда южные сорта просто сбрасывают цвет.

«Новосибирский». Компактный сорт с некрупными, но очень ароматными плодами. Период от всходов до начала плодоношения составляет всего 95–100 дней.

Эти раннеспелые перцы для Сибири и Урала ценятся за то, что они успевают отдать весь урожай до наступления похолодания.

Самые-самые ранние: «лицедей», «джипси f1» (90–95 дней)

Новички в огородничестве часто задают вопрос: какие перцы дают урожай за 90 дней? Достичь биологической спелости за такой срок сложно, но получить полноценный плод в технической фазе — вполне реально.

«Лицедей». Сорт с удлиненными глянцевыми плодами, которые в биологической спелости становятся ярко-красными. Он считается раннеспелым сортом. Обсуждая, какие перцы дают урожай за 90 дней, специалисты часто указывают на «лицедея» как на пример растения с очень коротким периодом вегетации. Он отлично адаптируется к условиям лоджий и маленьких парников.

«Джипси f1». Для многих огородников это универсальный ответ на вопрос о том, какие перцы дают урожай за 90 дней. Урожай созревает за 58–65 дней (до 80–90 дней, по некоторым данным) после высадки рассады, плоды конические, массой 100–150 г с толщиной стенки 5–7 мм. Популярен благодаря высокой урожайности (3,7–4,5 кг/м²) и устойчивости к вирусу табачной мозаики.

Правда, помните, что растению следует обеспечить качественный полив и азотно-калийные подкормки на старте. Эти скороспелые сладкие перцы, названия которых стали синонимами урожайности, помогут вам собрать большой урожай и забить погреб заготовками к зиме.

Таблица сортов: сроки созревания, высота куста, тип выращивания

Для удобства планирования посадок мы свели основные характеристики популярных сортов в единую таблицу.

Таблица сортов перца Фото: NEWS.ru

Секреты раннего урожая

Мало просто выбрать качественные семена. Чтобы перец оправдал ожидания, нужно помнить о нескольких правилах. Во-первых, это ранняя посадка на рассад. Перец не любит пикировку, поэтому лучше сеять сразу в индивидуальные стаканчики объемом не менее 500 мл.

Во-вторых, обеспечьте растениям свет. В феврале и марте световой день еще слишком короткий, и без фитоламп рассада вытянется, что отодвинет сроки плодоношения на две недели. И наконец, температура воды для полива должна быть не ниже 22–24 °C. Корни перца очень чувствительны к холоду: полив ледяной водой может привести к остановке роста на несколько дней.

Выбирая правильный сорт и уделяя внимание агротехнике, вы сможете наслаждаться вкусом свежего болгарского перца уже в середине июля. Пусть ваш урожай 2026 года будет богатым и ярким!

