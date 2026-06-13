Перцы лопаются прямо на кусте: простой секрет поможет спасти красивый урожай

Трещины на перцах часто пугают дачников, особенно когда плоды начинают лопаться прямо на кусте. Но в большинстве случаев это не болезнь и не повод выбрасывать урожай. Все намного проще — растения так реагируют на резкие перепады влаги.

Чаще всего перцы трескаются после сильного полива в жаркую погоду, если до этого земля долго оставалась сухой. Плоды быстро набирают воду, мякоть растет, а кожица не успевает растягиваться и лопается. Особенно это заметно у тонкокожих и острых сортов.

На вкус такие перцы никак не влияют — их спокойно можно есть, консервировать и замораживать. Чтобы проблема появлялась реже, важно поливать грядки равномерно и не устраивать растениям «засуху с потопом». Во время созревания плодов полив лучше делать умеренным, но регулярным.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после мульчирования почвы перцы стали трескаться намного реже. Еще один полезный совет — поливать грядки ранним утром, чтобы влага дольше сохранялась в земле и не испарялась на жаре.

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