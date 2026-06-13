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13 июня 2026 в 07:00

Перцы лопаются прямо на кусте: простой секрет поможет спасти красивый урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Трещины на перцах часто пугают дачников, особенно когда плоды начинают лопаться прямо на кусте. Но в большинстве случаев это не болезнь и не повод выбрасывать урожай. Все намного проще — растения так реагируют на резкие перепады влаги.

Чаще всего перцы трескаются после сильного полива в жаркую погоду, если до этого земля долго оставалась сухой. Плоды быстро набирают воду, мякоть растет, а кожица не успевает растягиваться и лопается. Особенно это заметно у тонкокожих и острых сортов.

На вкус такие перцы никак не влияют — их спокойно можно есть, консервировать и замораживать. Чтобы проблема появлялась реже, важно поливать грядки равномерно и не устраивать растениям «засуху с потопом». Во время созревания плодов полив лучше делать умеренным, но регулярным.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после мульчирования почвы перцы стали трескаться намного реже. Еще один полезный совет — поливать грядки ранним утром, чтобы влага дольше сохранялась в земле и не испарялась на жаре.

Ранее сообщалось, что морозник махровый часто называют находкой для ленивого садовода. Он не требует постоянного ухода, но при этом украшает участок долгие годы.

Проверено редакцией
Общество
перцы
урожай
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
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