Перец перестал расти в зной: три дачных хитрости вернут кустам силу и сочность

Июль — непростой период для перца: жара, сухая земля и перепады погоды могут лишить дачников части урожая. Но вернуть кустам здоровье можно без сложных препаратов — помогут правильный полив, защита почвы и простая подкормка.

В первую очередь замульчируйте грядки скошенной травой или соломой. Это сохранит влагу, защитит корни от перегрева и остановит рост сорняков. Поливайте перец теплой водой: в теплице — утром, а на открытой грядке — вечером. Для крупных и сочных плодов приготовьте подкормку из двух стаканов золы, ведра теплой воды и настоя сорных трав. Под каждый куст достаточно вылить по литру раствора. Если листья начали скручиваться и сохнуть по краям, поможет калийная подкормка — 5 г монокалийфосфата на 5 литров воды для вечернего опрыскивания.

Автор Марина Макарова уже применила этот лайфхак и заметила, что перцы лучше переносят жару после такого ухода. Дополнительно советует регулярно осматривать кусты и вовремя удалять слабые листья, чтобы растение направляло силы на плоды.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.