Цветет все лето белоснежными цветками с «веснушками»: однолетник, который превращает клумбу в цветочный ковер

Цветет все лето белоснежными цветками с «веснушками»: однолетник, который превращает клумбу в цветочный ковер

Если вы ищете необычный однолетник для сада, присмотритесь к немофиле пятнистой. Во время цветения ее нежные белые цветки покрывают кустики настолько густо, что зелени почти не видно. Особую декоративность растению придают контрастные бордовые пятнышки на кончиках лепестков, благодаря которым каждый цветок выглядит словно расписанный вручную.

Немофила пятнистая идеально подходит для переднего плана клумб, бордюров, рокариев и контейнеров. Невысокие кустики быстро разрастаются в ширину и образуют сплошной цветущий ковер. Белоснежные цветки диаметром до 4–5 см эффектно выделяются на фоне ярких многолетников и прекрасно сочетаются с петуниями, алиссумом и лобелией.

Растение вырастает до 15–25 см в высоту и может разрастаться до 30–40 см в ширину. Предпочитает солнечные участки или легкую полутень и хорошо растет на рыхлых плодородных почвах. Семена можно высевать сразу в открытый грунт, а первые бутоны появляются примерно через 8–10 недель после всходов.

Немофила пятнистая — однолетник. Каждый год ее выращивают заново из семян. Растение отличается хорошей холодостойкостью и переносит кратковременные весенние похолодания лучше многих популярных летников.

При регулярном поливе и удалении увядших цветков немофила способна украшать клумбу до конца сезона. Особенно красиво она смотрится большими группами, когда сотни белых цветков с бордовыми отметинами создают эффект живого цветочного облака.