Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 16:05

Сажаю эти золотинки за копейки и точно знаю — будет вкусно: проверенные сорта кукурузы. Насыщаемся витаминами В2 и PP за лето

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый вкуснейший летний продукт, который едят прямо с початка, наслаждаясь сладостью и сочностью. При этом она не только вкусная, но и полезная: зёрна богаты витаминами группы B, в том числе В2 и PP, а также дают хорошую сытость без лишней тяжести.

Один из самых проверенных вариантов — «бондюэль». Это ранний и высокоурожайный сорт, который стабильно даёт результат даже при переменчивой погоде. Растения вырастают до 1,6–2 м, формируя крупные початки длиной 18–20 см и весом около 200 г. Зёрна ярко-жёлтые, крупные, с тонкой кожицей и выраженной сладостью. Подходит как для свежего употребления, так и для заморозки или консервирования.

Не менее популярен «спирит F1» — один из самых сладких гибридов. Отличается ранним сроком созревания и дружной отдачей урожая, а початки получаются ровными и аккуратными, с сочными зёрнами.

«Трофи F1» ценят за стабильность и крупные початки. Этот сорт хорошо переносит перепады погоды и даёт высокий урожай даже в не самых идеальных условиях. Вкус мягкий, сладкий, без грубой кожицы.

«Лакомка Белогорья» — сорт, который часто выбирают для еды прямо с грядки. Он отличается насыщенным вкусом и сочной текстурой зёрен, которые остаются нежными даже при варке.

Дополнительно стоит обратить внимание ещё на несколько удачных вариантов. «Мегатон F1» — мощный гибрид с крупными початками и высокой урожайностью. «Гурман 121» — ранний сорт с особенно сладкими зёрнами. «Добрыня F1» — устойчивый и неприхотливый, хорошо подходит для разных условий выращивания. И «сандэнс» — аккуратный и ранний сорт, который быстро даёт первые початки.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
сады
дачи
огороды
кукуруза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог напомнила о главной пользе зернового хлеба
Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге
На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине
Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло
Мужчина открыл стрельбу на одной из станций московского метро
Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.