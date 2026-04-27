Сажаю эти золотинки за копейки и точно знаю — будет вкусно: проверенные сорта кукурузы. Насыщаемся витаминами В2 и PP за лето

Это тот самый вкуснейший летний продукт, который едят прямо с початка, наслаждаясь сладостью и сочностью. При этом она не только вкусная, но и полезная: зёрна богаты витаминами группы B, в том числе В2 и PP, а также дают хорошую сытость без лишней тяжести.

Один из самых проверенных вариантов — «бондюэль». Это ранний и высокоурожайный сорт, который стабильно даёт результат даже при переменчивой погоде. Растения вырастают до 1,6–2 м, формируя крупные початки длиной 18–20 см и весом около 200 г. Зёрна ярко-жёлтые, крупные, с тонкой кожицей и выраженной сладостью. Подходит как для свежего употребления, так и для заморозки или консервирования.

Не менее популярен «спирит F1» — один из самых сладких гибридов. Отличается ранним сроком созревания и дружной отдачей урожая, а початки получаются ровными и аккуратными, с сочными зёрнами.

«Трофи F1» ценят за стабильность и крупные початки. Этот сорт хорошо переносит перепады погоды и даёт высокий урожай даже в не самых идеальных условиях. Вкус мягкий, сладкий, без грубой кожицы.

«Лакомка Белогорья» — сорт, который часто выбирают для еды прямо с грядки. Он отличается насыщенным вкусом и сочной текстурой зёрен, которые остаются нежными даже при варке.

Дополнительно стоит обратить внимание ещё на несколько удачных вариантов. «Мегатон F1» — мощный гибрид с крупными початками и высокой урожайностью. «Гурман 121» — ранний сорт с особенно сладкими зёрнами. «Добрыня F1» — устойчивый и неприхотливый, хорошо подходит для разных условий выращивания. И «сандэнс» — аккуратный и ранний сорт, который быстро даёт первые початки.