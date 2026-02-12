Зимняя Олимпиада — 2026
Запекаю, а не жарю: секрет дымной закуски-рамиро — готовлю за 20 минут к приходу гостей

Фото: D-NEWS.ru
В отличие от традиционной икры, здесь овощи запекаются, а не жарятся, что делает блюдо легким и полезным. Перец рамиро дает естественную сладость и насыщенный цвет.

Для икры мне понадобится: перец рамиро (4 шт.), лук (0,5 шт.), чеснок (3 зубчика), оливковое масло, соль, перец, сушеные травы (орегано или прованские травы).

Перцы рамиро мою, разрезаю пополам и удаляю семена. Лук очищаю и нарезаю крупными дольками. Выкладываю перцы и лук на противень, застеленный пергаментом. Сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20 минут. Овощи должны стать мягкими и слегка подрумяниться по краям. Чеснок не запекаю — он пойдет в икру сырым для сохранения остроты и аромата. Готовые овощи немного остужаю, затем очищаю перцы от кожицы — после запекания она легко снимается. Складываю запеченные перцы, лук и сырой чеснок в чашу блендера. Добавляю соль, перец, сушеные травы и еще пару столовых ложек оливкового масла. Измельчаю до желаемой консистенции — можно сделать полностью гладкое пюре или оставить небольшие кусочки для текстуры.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
